Son Dakika Haberleri: Tab Gıda, Yeniden Ticket Restaurant Üye İş Yerleri Arasında

Tab Gıda, Yeniden Ticket Restaurant Üye İş Yerleri Arasında

34 dakika önce

Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, Ticket Restaurant üye iş yerleri arasına eklendi.

Tab Gıda, Yeniden Ticket Restaurant Üye İş Yerleri Arasında, System.String[]
Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, Ticket Restaurant üye iş yerleri arasına eklendi.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Edenred, yaptığı kampanya ve iş birlikleriyle Edenred'lilere hayata lezzet katan avantajlar sunuyor.

TAB Gıda bünyesinde bulunan Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci ve Döner Stop restoranlarında da Ticket Restaurant markası geçerli oldu.

Türkiye'nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda'nın, ülke çapında 6 markada bin 200'e yakın restoranıyla Ticket Restaurant üye iş yerleri arasına eklenmesi, Edenred'in üye ağını daha da güçlendirdi.

Edenred, firma çalışanlarına yönelik kaliteli bir yaşam sunması ve hayatlarını kolaylaştırmasının yanı sıra Ticket Restaurant yemek kartı hizmeti ile firmaların zaman ve bütçelerini etkin yönetebilmeleri için de çeşitli çözümler geliştiriyor ve uyguluyor. Edenred aynı zamanda, işverenlerin seyahat, akaryakıt, araç yıkama, ödüllendirme gibi satın alımlarında maliyet kontrolü ve verimlilik konusunda da çözümler sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Sbarro, Popeyes, Burger King, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronun Bu Kurnazlığına Dikkat! Firma İsim Değiştirdi, Çalışanlar Tazminatlarını Alamadı Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:32:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tab Gıda, Yeniden Ticket Restaurant Üye İş Yerleri Arasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]