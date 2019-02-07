Son Dakika Haberleri: Taba-Amacham Yönetiminden Sanko'ya Ziyaret

Taba-Amacham Yönetiminden Sanko'ya Ziyaret

1 saat önce

AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve Onursal Başkanı Ali Bayramoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Taba-Amacham Yönetiminden Sanko'ya Ziyaret, System.String[]
TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve Onursal Başkanı Ali Bayramoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Cengiz Konukoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarete, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, TABA - AmCham İcra Kurulu Başkanı Erdal Çakıcı, Başkan Yardımcısı Süleyman Şanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Mücellit, Ankara Şube Başkanı Nuray Karalar, Yönetim Kurulu Üyesi LeonMayorkas ve Üye Buran Ciğerci katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'in de katıldığı ziyaret sırasında TABA - AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve Onursal Başkanı Ali Bayramoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na ziyaretin anısına armağan takdim etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Ali Osman, Abdulkadir Konukoğlu, Güncel
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