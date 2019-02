Taba Başkanı Akat: Yerli Ürün Alalım

TÜRK-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve kozmetik markası L'actone'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, "Artık bırakalım her şeyin şu markada, bu markada şu yabancı ürün, şu Amerikan malı, şu İngiliz malı olmasını. Yerli ürün alalım, daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermiş olalım. Bu bağlamda da ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır" dedi.TABA Genel Başkanı Ali Osman Akat, Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, 'Yurt dışında yapılacak Türk organize sanayi yatırımı' konulu toplantıda iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay Organize Sanayi Bölgesi Başkanları, Trakyalı sanayici ve iş insanları, TABA Yüksek İstişare Başkanı Ali Bayramoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. TABA Genel Başkanı Akat, yerli ürün alarak üreticiye destek olunması gerektiğini ve belirterek, "Artık bırakalım her şeyin şu markada, bu markada şu yabancı ürün, şu Amerikan malı, şu İngiliz malı olmasını. Yerli ürün alalım, daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermiş olalım. Bu bağlamda da ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır" dedi.'YÜKSEK DÖVİZ İHRACATI ARTIRACAKYüksek dövizin ihracatı artıracağını söyleyen Akat, "Dövizin yüksek olmasından şikayetçi olanlar, daha çok ticaretini ve kişisel alışverişini yapanlar. Dikkat ederseniz bugün parfümünü, cep telefonunu veya özel ihtiyaçlarını yabancı markalardan temin edenler, yurt dışına bağımlılığı artıranlar, otomatikman veya yurt dışında seyahat edip ucuza tatil yapmak isteyenler dövizin yüksek olduğundan şikayetçi. Ama bu, içe dönük iç piyasadaki imalat sanayine ve ihracatı artırıcı bir faktördür ve çok önemli. Halkımız otomatikman dışa bağlılığını azaltacak ve dövizin yüksek olması ihracatımızı ve imalatımızı daha kaliteli bir şekilde artıracaktır. Derneğimiz, Türkiye ile Amerika arasında olan ticareti, hem Amerikalıların hem de Türklerin, Amerika'ya olan ticaretlerinde referans merkezi. 33 yıl önce rahmetli Özal'ın vasıtası ve emriyle kuruldu, bakanlar kurulu kararıyla da kamu yararı statümüz var. Bizim derneğimizini amacı, Amerika'dan, Türkiye'ye gelmiş tüm yatırımcıları ve gelecek olan tüm yatırımcılara hem referans merkezi olarak hizmet vermek, hem de onların Türkiye'deki sorunlarına çözüm ortağı olmak. Aynı zamanda Türk firmaların Amerika'ya yaptıkları tüm ihracatları ve Amerika'ya yapacakları tüm yatırımlar ile orada oturan Türk vatandaşlarımız arasındaki koordinasyonu ve referans merkezi olarak çalışmalarını sağlıyoruz" dedi.'BAZI EKONOMİK SIKINTILAR VAR'TABA Genel Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin bazı ekonomik sıkıntılarının olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu an biliyoruz ki, ekonomik bakımdan bazı sıkıntılar var. Göstergeler gösteriyor ki, ihracat odaklı çalışmalıyız. O yüzden bizim derneğimizde hedef bölge olarak Amerika bölgesi olan Türk Ticaret Bakanlığı 'nın belirlediği bölgede, büyük bir çalışma seferberliği başlattı. Öncelikle Amazon gibi kanallara, internet dünyasına ve onun dışında bildiğiniz gibi süpermarket zinciri olan firmalara hizmet verebilmek için Türk firmalarının orada tanıtımını sağlıyoruz. Ayrıca, bildiğiniz gibi Türk markasının olgunlaşması ve Türk firmalarının uluslararası çapta daha büyük pazarda yer alabilmesi için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje, Amerika'da, Türk Organize Sanayi Bölgesi kurup oradaki Türk firmalarının Amerikan markasıyla Türk markalarının, Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok artırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer alması ve ihracatın artırılması için çalışmalar sürdürüyoruz. Bu projeyle ilgili yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz ve önümüzdeki iki, üç yıl içinde bu proje dünyada örnek olacak bir şekilde faaliyete başlayacak. Projenin kapsamı içinde, bildiğiniz gibi sanal dünyaya Amazon dünyasına hizmet verecek firmalarımız olacak. Onun dışında, Türk sanayicisinin son paketlemesini yapıp üretimini yapabileceği bir ortam sağlanacak. Ayrıca Ar-Ge, Ür-Ge merkezleri, üniversitelerle işbirliği ve en az 500 tane sanayicinin orada yatırım yapabileceği karma bir organize sanayi bölgesi planlıyoruz. Bununla ilgili Amerikan otoritelerinden işte arsa, yer düzeneği ve en uygun şartlarda vergisel indirimlerle ilgili ve beyaz yakalıların Amerika'ya gidip orada istihdam sağlanabilecek bir ortam yaratıyoruz" dedi.Toplantıları Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapacaklarını ifade eden Akat, "Bu toplantılarımızda sanayicilerimizi toparlayıp Amerika'da daha güçlü nasıl ihracat yapabiliriz, daha güçlü nasıl oradaki pazar payında yer alabiliriz bunları tespit edeceğiz. Bunun dışında önemli olan bir diğer konuda, Amerika'ya olan ihracatımız sadece 8 milyar dolar geçtiğimiz yıl. Bizim amacımız bunu 2019'da iki-üç misline ulaştırmak. Biliyorsunuz ki, Amerikan pazarında bizim Türklerin payı, Türk firmalarının payı binde 3, binde 5 seviyesinde. Bugün baktığımızda sadece Vietnam bile Türkiye'nin 5 misli ihracat yapıyor Amerika'ya. Amerika'nın da Çin 'e ve diğer ülkelere olan yaptırımları, bir fırsat olarak gördük biz. Amerikalı firmalar şu anda Çin'e uygulanan yüzde 10 verginin, yüzde 35'lik dilime çıkması korkusuyla başka pazarlarda üretim kanalları aramakta. Bu pazarlardan biz de payımızı almak istiyoruz ve Amerika'ya ihracatımızı artırmayı istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza, tüm sanayici ve KOBİ'lerimizle beraber el birliğiyle devam ediyoruz" diye konuştu. - Tekirdağ