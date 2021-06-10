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Tabae Kazı Çalışmaları, Paü'ye Verildi - Son Dakika

Tabae Kazı Çalışmaları, Paü'ye Verildi

10.06.2021 12:22
Tabae Kazı Çalışmaları, Paü'ye Verildi, System.String[]

Eski Kale olarak da bilinen Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazısı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınarak, PAÜ adına Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü ve aynı...

Eski Kale olarak da bilinen Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazısı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınarak, PAÜ adına Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü ve aynı zamanda Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt başkanlığındaki kazı ekibine verildi.

Daha önce Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen çalışmalarda 2013-2015 yılları arasında Kazı Bilim Heyet Üyeliği, 2015 yılından bugüne kadar da Bilimsel Danışman olarak görev alan ve ören yerinde birçok tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılmasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tabae Antik Kenti Kazı Başkanı oldu.

Prof. Dr. Beyazıt: "Kentin tarihine ışık tutup, bu arkeolojik mirasın geleceğe taşınmasına katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz"

Konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Tabae Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Beyazıt şunları kaydetti. "2007 yılında başlayan Tabae Antik Kenti ve Ören Yeri kazı ve restorasyon çalışmalarında, 2013 yılından günümüze kadar ekibimiz ile birlikte aktif görev alıyoruz. Geçmişten günümüze birçok farklı medeniyetin izlerini taşıyan Tabae, özellikle ortaya çıkartılan yapılar ve bölgede bulunan mezar taşları ile bölgenin tarihine ışık tutmakta, biz araştırmacılara ise önemli bilgiler vermektedir. Prehistorik dönemden itibaren yerleşime tabii olan bu kent, 1950'li yıllardan sonra bölgede meydana gelen heyelan sebebi ile terk edilmiştir. Burada yaptığımız çalışmalarda doğal kayalardan oyularak yapılmış tek odalı evler, gümüş ve bronz sikkeler, 2 bin yıl önce heyelanları önlemek amacıyla yapılmış 114 metre uzunluğunda kanal gibi birçok önemli arkeolojik esere ulaştık. Yine yaptığımız yenileme çalışmalarının ardından 2013 yılından itibaren ibadete kapalı olan 6 asırlık Cevher/Gevher Paşa Cami, Kale ilçe halkının yoğun talebi ve isteği üzerine Denizli Valiliği başta olmak üzere Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesinin de büyük destekleri ile Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak yeniden ibadete açıldı. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ve başvurumuzun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kurullarında yapılan değerlendirmelerin sonucunda elde ettiğimiz olumlu görüşler ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tabae Antik Kenti ve Ören Yeri kazı çalışmalarının, başkanlığını yürüdüğüm ekibimize verilmesinden dolayı çok mutluyum. Ören yerinde ve özellikle Kale-i Tavas Mezarlığında 2015 yılından itibaren başlattığımız mezar taşlarının envanterleme, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmaları ile bu kentin tarihine ışık tutup, bu arkeolojik mirasın geleceğe taşınmasına katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. "

Rektör Kutluhan: "Anadolu coğrafyasının tarih ve kültür medeniyetlerinin aydınlatılması ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konusuna büyük önem veriyoruz. "

Tabae Antik Kenti Ören Yeri ve Kale-i Tavas Mezarlığı Kazı Çalışmalarının Pamukkale Üniversitesi'ne verilmesine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları ifade etti: "Antik kentler yönünden oldukça zengin bir coğrafyada yer almamız hasebiyle Pamukkale Üniversitesi olarak antik kentlerin gün yüzüne çıkarılması, Anadolu coğrafyasının tarih ve kültür medeniyetlerinin aydınlatılması ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konusuna büyük önem veriyoruz. Gerçekleştirdiği kazı çalışmaları ve alanlarında yetkin akademisyenlerimiz ile Üniversitemiz, başarılı çalışmaları ile diğer; sağlık, teknoloji, tarım, sanat, spor gibi alanlarda olduğu gibi arkeoloji alanında da adından sıkça söz ettiren bir kurum olma çabamız geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de devam edecektir. Anadolu'da var olmuş medeniyetler için döneminin simge kentlerden olan Laodikeia, Stratonikeia-Lagina, Tripolis ve Sillyon Antik Kentleri'nde yürüttüğümüz başarılı çalışmalarımızı, Tabae Antik Kenti'nde yürüteceğimize, bu bölgenin tarihi hakkında önemli belge ve yapıtları ortaya çıkaran Prof. Dr. Mustafa Beyazıt hocamızın yine bu başarısını devam ettireceğine olan inancım tamdır. Prof. Dr. Mustafa Beyazıt hocamızın şahsında tüm kazı ekibimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca Tabae Antik Kenti Ören Yeri kazısının, Üniversitemiz tarafından yürütülmesi yönünde olumlu rapor ve görüş beyan eden Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kurullarındaki değerli yetkililere ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensiplerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. "

Tabae Kazı Çalışmaları, Paü'ye Verildi

Denizli, Turizm, Tavas, Ören, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tabae Kazı Çalışmaları, Paü'ye Verildi - Son Dakika


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