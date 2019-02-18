Tabakhane Köprüsü Ulaşıma Açılıyor

Ortahisar
ilçesi Tabakhane Vadisi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Tabakhane Köprüsü yarın yeniden açılıyor. Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, Tabakhane Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamınsa Sahil Yolu
ile Yenicuma arasında bağlantıyı sağlayacak imar yolunun yapımının gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu imar yolunun Kanuni Bulvarı'nı sahile bağlayacak çok önemli bir kuzey-güney bağlantısı olduğuna işaret eden Gümrükçüoğlu, "Bu yolun inşaatı nedeniyle Tabakhane Köprüsü'nün doğu yönünde tünel inşaatı gerçekleştirildi. Tünel inşaatı nedeniyle kontrollü olarak ulaşıma kapatılan Tabakhane Köprüsü yarından itibaren tekrar ulaşıma açılacaktır." ifadesini kullandı.
Gümrükçüoğlu, Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında uygulama projesinin yapımına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlanan Pazarkapı kavşağı ve Yavuz Selim
Bulvarı arasındaki kısımda rekreasyon uygulamasına devam ediliyor. Tabakhane Vadisi bambaşka bir yaşam alanı olarak Trabzon'a kazandırılıyor."