Son Dakika Haberleri: Tabakhane Köprüsü Ulaşıma Açılıyor

Tabakhane Köprüsü Ulaşıma Açılıyor

32 dakika önce

Ortahisar ilçesi Tabakhane Vadisi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Tabakhane Köprüsü yarın yeniden açılıyor.

Tabakhane Köprüsü Ulaşıma Açılıyor, System.String[]
Ortahisar ilçesi Tabakhane Vadisi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Tabakhane Köprüsü yarın yeniden açılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamınsa Sahil Yolu ile Yenicuma arasında bağlantıyı sağlayacak imar yolunun yapımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu imar yolunun Kanuni Bulvarı'nı sahile bağlayacak çok önemli bir kuzey-güney bağlantısı olduğuna işaret eden Gümrükçüoğlu, "Bu yolun inşaatı nedeniyle Tabakhane Köprüsü'nün doğu yönünde tünel inşaatı gerçekleştirildi. Tünel inşaatı nedeniyle kontrollü olarak ulaşıma kapatılan Tabakhane Köprüsü yarından itibaren tekrar ulaşıma açılacaktır." ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu, Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında uygulama projesinin yapımına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlanan Pazarkapı kavşağı ve Yavuz Selim Bulvarı arasındaki kısımda rekreasyon uygulamasına devam ediliyor. Tabakhane Vadisi bambaşka bir yaşam alanı olarak Trabzon'a kazandırılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Trabzon, Ortahisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Son Dakika! Benzine 27 Kuruş Zam Geldi

Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu 2008 Yılından İtibaren Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Hesaplar, 15 Haziran'da Zaman Aşımına Uğrayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tabakhane Köprüsü Ulaşıma Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]