Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Sultangazi'de bir işyerinin ikinci katında kullanılan forklift, tabanın çökmesi sonucu, alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.

Cebeci Mahallesi 2599 Sokak'ta sandalye üretimi yapılan iki katlı işyerinin ikinci katında forklift ile çalışma yapıldığı sırada taban çöktü. Forklift, sürücüsüyle birlikte alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.

Olayda forklift sürücüsü yaralanırken, göçük altında kalan işçi, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.