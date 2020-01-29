Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı

7 saat önce

Sultangazi'de bir işyerinin ikinci katında kullanılan forklift, tabanın çökmesi sonucu, alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.

Sultangazi'de bir işyerinin ikinci katında kullanılan forklift, tabanın çökmesi sonucu, alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.

Cebeci Mahallesi 2599 Sokak'ta sandalye üretimi yapılan iki katlı işyerinin ikinci katında forklift ile çalışma yapıldığı sırada taban çöktü. Forklift, sürücüsüyle birlikte alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.

Olayda forklift sürücüsü yaralanırken, göçük altında kalan işçi, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı

Sultangazi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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