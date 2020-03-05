Taban'dan askıda iyiliğe destek çağrısı - Son Dakika
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Taban'dan askıda iyiliğe destek çağrısı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin kasım ayında başlattığı "askıda iyilik hareketi" her geçen gün büyüyor.

Taban'dan askıda iyiliğe destek çağrısı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin kasım ayında başlattığı "askıda iyilik hareketi" her geçen gün büyüyor.


Hayır yapmak isteyen vatandaşla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturan uygulama bu kez simitçi Fatih Usta'nın işletmesinde hayata geçti. Askıda iyilik hareketine destek veren esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Mesleği ne olursa olsun herkesi bu sürece davet ediyoruz" dedi.


Taban, "Bugün şehrimizde işletmecilik yapan simitçi Fatih Ustayı da iyilik hareketi çemberine kattık. Askıda iyilik hareketini ilçemizde bütün esnaflara yaymak istiyoruz. Biz esnaflarımızı, vatandaşlarımız ve tüm ilçe halkını hayırda yarıştırmak istiyoruz. Dolayısıyla hayır sadakadır ve birçok belayı def edecektir. İhtiyacı olan vatandaşlar da ihtiyacını göreceklerdir. Hem de burada birlik ve beraberlik kültürünü artırmış olacağız" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:50 Kaynak: İHA
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