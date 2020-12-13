Taban: "Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız" - Son Dakika

Taban: "Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız"

13.12.2020 17:52
Taban:

İnegöl Belediyesi tarafından İNDAK işbirliği ile Türkiye'de bir ilk olarak doğal afetlere hazırlık amacıyla yapay enkaz alanı oluşturuldu.

İnegöl Belediyesi tarafından İNDAK işbirliği ile Türkiye'de bir ilk olarak doğal afetlere hazırlık amacıyla yapay enkaz alanı oluşturuldu. Molozlar arasında eğitimler ve bilgilendirme hedefli çalışmaların yapılacağı alanda İNDAK ekibini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Yerel yönetimler olarak biz de imkan oluşturmak ve benzeri konularda elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Ne eksiğimiz varsa gidereceğiz. Şehir olarak buna hazır olmak istiyoruz" dedi.

İnegöl Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) işbirliği ile Halhalca yolu üzerinde molozlardan oluşan bir yapay enkaz alanı oluşturdu. Hem arama kurtarma ekibi üyelerinin eğitimlerinde hem de ilerleyen dönemlerde vatandaşların ve öğrencilerin deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitimler vermek üzere oluşturulan alanda, İNDAK ekibi üyelerinin çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

İNDAK ekibi ziyareti sırasında çalışmaları izleyen Başkan Taban, hafta sonu olmasına rağmen gönüllü ekibin dur durak bilmeden çalışma yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Taban, burada yaptığı konuşmada yerel yönetimler olarak doğal afetlere hazır olmak istediklerini de vurgulayarak; "Buraya gelip çalışmalarınızı gördüğümde gerçekten çok etkilendim. Sadece gördüklerim değil, bir Pazar günü evinizde dinlenmek varken gelip burada rüzgarlı hava şartlarında çalışma yapmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum emekleriniz için. Bu işin gönüllü tarafında olmak bana göre çok kıymetli. Bizler de bu işin duyurularıyla ne kadar çok bu işin sahiplenenini arttırabilirsek o kadar iyi. Çünkü hepimizi bekleyen gerçekler var. Tabi deprem korkusuyla yaşamak yerine depremde neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Ben sadece depremden örnek verdim ama bu farklı bir afette olabilir. Bugün barajlarımızda sular azaldı bir kuraklık tehlikesi var. Bu da bir afet. Ben sizleri kutluyorum. Sizlerle bu atmosferi solumak üzere geldim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yerel yönetimler olarak biz de imkan oluşturmak ve benzeri konularda elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Ne eksiğimiz varsa gidereceğiz. Şehir olarak buna hazır olmak istiyoruz. Hedef, Allah göstermesin bir felaket yaşandığında buna ne kadar hazır olduğumuzu her an test ediyor olmalıyız. Bu enkazın altında kalabilme ihtimali olan insanları da buna ne kadar hazırladığımızı test edebilmemiz lazım" açıklamalarında bulundu.

İNDAK üyeleri de yapay enkaz alanının Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yaparak AFAD haricinde bir sivil toplum kuruluşu veya yerel yönetimin böyle bir alanı olmadığına dikkat çekerek, Başkan Alper Taban'a teşekkür etti.

Konuşma sonrası Başkan Taban ile İNDAK üyeleri enkaz altından yaralı kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Başkan Taban da enkaza çıkarak ekibin yönlendirmeleriyle çalışmalarda yer aldı. Enkaz altında bulunan yaralı, başarılı bir çalışmayla çıkarılarak kurtarıldı. - BURSA

Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız
Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız
Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız
Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız
Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız
Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız
Taban: Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız

İnegöl Belediyesi, Türkiye, İnegöl, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taban: 'Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Vatandaşların fark ettiği erkek cansız bedeni denizden çıkarıldı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar
İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı         
17:27
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında         
16:49
Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı         
16:29
Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı         
16:10
Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi         
16:07
Radyocu, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen annesinin doğum gününü vinçle pasta sürprizi yaparak kutladı Radyocu, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen annesinin doğum gününü vinçle pasta sürprizi yaparak kutladı         
14:47
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı         
12:49
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 18:03:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taban: "Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei