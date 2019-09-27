İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Cuma Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Taban, "Bizler, eşit, adil, standart, herkese en kaliteli hizmetleri vermek için buradayız" dedi.



Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına Mahalle Buluşması Programları tertip ediyor. Temmuz ayında başlayan buluşmalar bu hafta Cuma Mahallesinde devam etti. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle sakinlerinin şikayet ve önerilerine dinliyor.



Mahalle buluşmalarını önemsediklerini belirten Taban, "Mahalle sakinlerinden gelecek bilgiler, fikirler, öneriler bizim için önemli. Bugün mahalle buluşmalarımızın 6'ncısını yapıyoruz. Bizim vatandaşlarımızı dinleyerek bu şehre katacağımız çok şey var. Şu anda Türkiye'nin en kolay ulaşılan kurumuyuz. 5 saniye içerisinde telefonlara cevap veriliyor. Canlı operatör telefonu açıp samimi bir şekilde sizlere kulak veriyor. Bu çok önemli bir şey. Sizden aldığı konuları da dakikalar içerisinde ilgili birimlere aktararak çözüm üretilmesi için çalışmayı başlatıyor. Tabi arka planda eksiklerimiz yok mu? Mutlaka var. Yani işin içinde insan var ve bunları da yenilemeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızdan bizlere destek olmasını istiyoruz. Fikirlerinizi, tespit ettiklerinizi paylaşın. Tek başıma benim her şeyi görmemle veya ekibimin nerede ne olduğunu tespit etmesiyle gerçekleşebilecek bir şey de değil" dedi. - BURSA