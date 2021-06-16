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Taban şampiyon tırmanışçıları ağırladı - Son Dakika

Taban şampiyon tırmanışçıları ağırladı

16.06.2021 12:09
Taban şampiyon tırmanışçıları ağırladı, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği Küçükler C-D-E kategorileri Türkiye Boulder şampiyonasında derece elde eden İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcularını ağırladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği Küçükler C-D-E kategorileri Türkiye Boulder şampiyonasında derece elde eden İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcularını ağırladı. Taban, Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye 2 ve 3'üncülüğü elde eden sporcuları tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Küçükler C-D-E kategorileri Türkiye Boulder Şampiyonası, 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanış Duvarında yapıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış takımı da ülke genelinde farklı şehirlerden 72 sporcunun katıldığı şampiyonada 12 sporcu ile mücadele verdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış takımından 12 sporcu, 12 Haziran Cumartesi günü yapılan sıralama turunda Türkiye çapında yarışan 72 sporcu arasından ilk 10'a girmeyi başardı. İlk gün düzenlenen sıralama turlarında ilk 6 sporcu arasına giren 5 sporcu finale kaldı. 13 Haziran Pazar günü yapılan final turunda ise Küçük erkekler D kategorisinde Bilal Eltutan Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Küçük erkekler D kategorisinde ise Furkan Köksal Türkiye ikincisi olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Küçük Erkekler C kategorisinde de Sefa Yaman Türkiye üçüncüsü olarak gümüş madalya elde etti.

Öte yandan, 26-27 Haziran 2021 Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tırmanış Duvarında düzenlenecek olan spor tırmanış Lider Türkiye Şampiyonasında da İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış takımı adına; Türkiye Küçük Kadınlar C kategorisinde 4. Olan Öykünur Örtün, Küçük Erkekler E kategorisinde 5. olan Muhammed Furkan Yurttutan, Küçük kadınlar C kategorisinde yarışan Zeynep Kurt, Zeynep Betül Battal, Nazlısu Başkurt, Küçük kadınlar D kategorisinde yarışan Nurefşan Sel, Hilal Süngü, Küçük Erkekler C kategorisinde yarışan Önder Günsal ile Egemen Sevimli'nin Bursa'nın temsil edeceği ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, hem Isparta'da derece elde eden hem de Samsun'da şehrimizi temsil edecek olan 12 sporcu ile spor tırmanış antrenörleri Bülent Aktaş ve Yavuz Bayram'ı misafir etti. Konuklarını belediye encümen salonunda ağırlayan Başkan Taban, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları kutladı. Samsun'da yapılacak Lider Türkiye Şampiyonasında da sporculara başarılar dileyen Taban, "Bizler evlatlarımızın bu mücadelesi ve sonucunda elde ettikleri başarıları gördükçe mutlu oluyoruz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte daha nice başarıları kutlayacağız" dedi. - BURSA

Taban şampiyon tırmanışçıları ağırladı
Taban şampiyon tırmanışçıları ağırladı

Alper Taban, Haziran, Türkiye, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taban şampiyon tırmanışçıları ağırladı - Son Dakika Spor


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