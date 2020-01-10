Tabanca hırsızlığına adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tabanca hırsızlığına adli kontrol - Son Dakika

Tabanca hırsızlığına adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tabanca hırsızlığına adli kontrol, System.String[]

Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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