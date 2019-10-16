Tabanca ile fabrika basıp, rastgele ateş açtı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Muammer S., boşanma davası açıp evini terk eden karısının kardeşine ait tekstil fabrikasına elinde tabanca ile basarak sağa sola rastgele ateş açtı. Fabrika çalışanlarının büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken, polis kaçan Muamer S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan Muammer S.'nin iddiaya göre şiddet uyguladığı eşi bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk ederek 2 çocuğunu da yanına alarak Çerkezköy'deki yakınlarının yanına yerleşti. Mahkemeye başvuran eş, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu duruma öfkelenen Muammer S., 7 Ekim günü, eşinin kardeşi Ömer Ö'ye ait tekstil fabrikasını tabanca ile bastı. Güvenlik görevlilerini atlatıp içeriye giren Muammer S., fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak sağa sola rastgele ateş eden silahlı saldırganın kurşunlarından bazıları fabrika sahibi Ömer Ö.'nün odasının hemen yanında bulunan yemekhanenin duvarlarına isabet etti. Saldırıdan beş dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp fabrikanın üretim bölümüne giden saldırının hedefindeki Ömer Ö. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken çalışan arasında büyük panik yaşandı.

Elinde tabanca ile rastgele ateşler açan Muammer S.'nin saldırı anları saniye saniye fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda Muammer S., tabanca ile ateşler ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Fabrika içinde 22 boş kovan bulunurken, kurşunların duvarlara, camlara isabet ettiği belirlendi.

'AİLEME KİN BESLİYOR'

Saldırı sonrası polise ifade veren fabrika sahibi Ömer Ö., kız kardeşinin boşanma arifesindeki eşinin sürekli aileyi tehdit ve rahatsız ettiğini söyledi. Ömer Ö. "Son yaşanan silahlı saldırı sonrası bu şahıs şahsıma ve aileme karşı kin beslemektedir. Baskın esnasında odamda olsaydım şuan hayatta olmayabilirdim. Daha önce çocuklarının bulunduğu okulda da benzer olaylar sergileyen bu şahısın mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararına rağmen bunu yapabilmesi akıl alır değildir. Bu saatten sonra benim, ailemin, fabrikanın çalışanlarının can güvenliğinden kaygı duymaktayım. İnanıyorum ki devletimiz kısa sürede faili firar olan bu şahsı bulacak ve gereğini yapacaktır" dedi.

Olayın ardından Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Muammer S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.