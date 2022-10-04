Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden

Bursa 'da, evinin penceresinden tabancayla havaya ateş ederken kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı (42) vuran Kadir Uran'ın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kadir Uran'ın, emniyetteki ifadesinde, daha önce yaşadıkları park yeri kavgası nedeniyle komşusuyla aralarında husumet olduğunu, kendisini havaya ateş açarken uyarınca da sinirlenip vurduğunu söylediği öğrenildi. Kadir Uran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havaya ateş eden maganda kendisini uyaran komşusunu silahla yaraladı

Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

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