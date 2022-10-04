Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden

TUTUKLANDI
Bursa'da, evinin penceresinden tabancayla havaya ateş ederken kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı (42) vuran Kadir Uran'ın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kadir Uran'ın, emniyetteki ifadesinde, daha önce yaşadıkları park yeri kavgası nedeniyle komşusuyla aralarında husumet olduğunu, kendisini havaya ateş açarken uyarınca da sinirlenip vurduğunu söylediği öğrenildi. Kadir Uran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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