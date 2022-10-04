Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden - Son Dakika
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Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden

04.10.2022 13:51
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden

TUTUKLANDIBursa'da, evinin penceresinden tabancayla havaya ateş ederken kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı (42) vuran Kadir Uran'ın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Bursa'da, evinin penceresinden tabancayla havaya ateş ederken kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı (42) vuran Kadir Uran'ın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kadir Uran'ın, emniyetteki ifadesinde, daha önce yaşadıkları park yeri kavgası nedeniyle komşusuyla aralarında husumet olduğunu, kendisini havaya ateş açarken uyarınca da sinirlenip vurduğunu söylediği öğrenildi. Kadir Uran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden - Son Dakika
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