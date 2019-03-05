Tabanca ile Oynarken Yanlışlıkla Ablasını Vurdu
28 dakika önce
Manisa'da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla ablasını boynundan vurarak yaraladı.
Manisa
'da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla ablasını boynundan vurarak yaraladı.
Olay, Yunusemre
ilçesi Merkez Efendi
Mahallesi 3905 sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.F.K. evde babasının ruhsatsız silahı ile kimseden habersiz oynarken tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu 15 yaşındaki ablası F.K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine baba E.K.(43) ve S. K. (40) kızlarını yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaralı F.K.'yı ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri baba E.K.'yı gözaltına aldı. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü. Hastanede yoğun bakıma alınan F.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:18 Kaynak: İHA
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