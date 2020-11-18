Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu - Son Dakika

MALATYA'da, Murathan K. (18) silahla şaka yapan arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu. Murathan K. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis olaydan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Murathan K., arkadaşı Ahmet B.'nin evine oturmaya gitti. Sigara içmek için çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu. İkili arasında yaşanan şakalaşmada Ahmet B.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti. Murathan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Murathan K., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve boş kovanları toplayan polis, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.