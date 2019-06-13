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Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı

2 saat önce

Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir mahallesi 423. sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda A.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., tabanca ile vurulurken, şüpheli şahıs ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., daha sonra ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın meydana geldiği yerde polis güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve hastanede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Galerici olduğu öğrenilen A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tabanca ile vurulan galerici ağır yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Sabah, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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