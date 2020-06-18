Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti - Son Dakika

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti Silahla korkutmak istediği arkadaşını öldürdü Adana'da, bir kişi tabancayla korkutmak istediğini arkadaşını silahın kazara ateş alması sonucunda öldürdü.

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Silahla korkutmak istediği arkadaşını öldürdü

ADANA - Adana'da, bir kişi tabancayla korkutmak istediğini arkadaşını silahın kazara ateş alması sonucunda öldürdü.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. ile Mert Akıllıca bir kafede buluştular. E.A. arkadaşı Mert Akıllıca'yı korkutmak için ruhsatsız bir tabanca ile şaka yapmak istedi. E.A. tabancanın şarjörünü çıkarttı. Ardından tabancanın namlusunu Akıllıca'nın kafasına doğru uzattı. Silahın boş olduğunu düşünen E.A. tetiğe bastı. Tabancanın namlusunda bulunan mermi ateş alarak Akıllıca'nın başına isabet etti.

E.A. ve yanında bulunan arkadaşı bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akıllıca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Akıllıca'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren E.A. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti - Son Dakika
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