Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 çelik yelek, 5 tabanca, 215 mermi ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir grup zanlının, aralarında husumet bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.

Adana 'da eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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