Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün merkez Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün polis ekipleri, bir grup zanlının, aralarında husumet bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçmiş, tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonda 5 çelik yelek, 5 tabanca, 246 mermi ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirmiş, evdeki 10 kişiyi de gözaltına almıştı.