Son Dakika Haberleri: Tabanca ve Pompalı Tüfekle Yaralayıp, Polise Teslim Oldu

Tabanca ve Pompalı Tüfekle Yaralayıp, Polise Teslim Oldu

45 dakika önce

SAMSUN'da, Selim D. (37), sahibi olduğu markette tartıştığı, aralarında husumet olan Serkan A.'yı (37) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.

Tabanca ve Pompalı Tüfekle Yaralayıp, Polise Teslim Oldu, System.String[]
SAMSUN'da, Selim D. (37), sahibi olduğu markette tartıştığı, aralarında husumet olan Serkan A.'yı (37) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Selim D.,  Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.

Olay, 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Selim D., iddiaya göre, marketine gelen ve 2 gün önce kardeşleriyle kavga ettiği Serkan A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Selim D., marketinde bulunan tabanca ve pompalı tüfekle Serkan A.'ya ateş açtı. Koltuk altı, kasığı ve bacaklarından ağır yaralanan Serkan A., kanlar içinde yere yığıldı. Selim D. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, gelenlerin ihbarı üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Serkan A., sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan A., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan Selim D., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Selim D., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana haksızlık yaptılar" diye seslendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:45 Kaynak: DHA

Serkan, Selim, Güncel
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