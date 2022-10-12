Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

12.10.2022 13:51

Çorum gelişmesine göre Çorum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada Tabancasını hazırlayıp husumetlilerine kurşun yağdırdı Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Çorum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Tabancasını hazırlayıp husumetlilerine kurşun yağdırdı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Bir şahsın kavga sırasında husumetlilerine silahla ateş ettiği anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi Eski Belediye Pasajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar K. ve daha önce aralarında husumet bulunan Aydın K. ve Kadir K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Yaşar K.'yı silahla yaraladı. Babasının vurulması üzerine oğlu Behlül K,. Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de Perihan K.'yı bacağından vurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, silahlı kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın cebinden çıkarttığı silahla iş merkezinden çıktığı ve husumetlilerine ateş açtığı görülüyor.

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Son Dakika | Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı Son Dakika | Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı Son dakika haber: Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Güvenlik Kamerası Son dakika haber: Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Güvenlik Kamerası
Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika

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