Olay, 09.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayhan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.T. ruhsatsız olan tabancasını temizlerken, silahın kazara ateş alması sonucu sağ ayak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Kayhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı - Son Dakika

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