Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı

13.07.2022 11:02
Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı

Malatya'da ruhsatsız tabancasını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Malatya'da ruhsatsız tabancasını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, 09.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayhan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.T. ruhsatsız olan tabancasını temizlerken, silahın kazara ateş alması sonucu sağ ayak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 12 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Kayhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
09:28 Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement