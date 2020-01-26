Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi - Son Dakika

Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'da Sinanpaşa ilçesinde görev yapan ve temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), Aydın'ın Kuyucak ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öztürk, Horsunlu Mahallesi Zekibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Horsunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı AK Parti'li Metin Ertürk, Aydın MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Öztürk'ün babası Muhterem Öztürk ve eşi Esma Öztürk ile yakınları katıldı. Gökhan Öztürk'ün 5 ay önce evlendiği öğrenildi.