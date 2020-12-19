Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu - Son Dakika

Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
19.12.2020 07:51
BURSA'da temizlediği tabancası kazara ateş alan Öner K. (37) bacağından yaralandı.
BURSA'da temizlediği tabancası kazara ateş alan Öner K. (37) bacağından yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi, Çimen Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. İstanbul'dan iş seyahati için Bursa'ya gelen Öner K. konakladığı apart oteldeki odasında temizlediği tabancası, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, bacağına saplandı. Silah seslerini duyan apart oteldeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öner K. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Öner K.'ye ait olduğu öne sürülen silahı incelemeye aldı.
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