Tabancasını temizlerken silah arkadaşını vurmuştu! O uzman çavuşun cezası netleşti - Son Dakika
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Tabancasını temizlerken silah arkadaşını vurmuştu! O uzman çavuşun cezası netleşti

09.06.2022 17:35

Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgesinde, tabancasını temizlediği sırada silah arkadaşı Uzman Çavuş Emrah Erkan'ı vurup şehit eden Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında Yıldızbaş, arkadaşını silahını temizlerken kazayla vurduğunu ifade ederek pişman olduğunu belirtti.

Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2021'de, Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlerken silah arkadaşı Emrah Erkan'ı (26) şehit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldızbaş hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Yıldızbaş, arkadaşını silahını temizlerken kazayla vurduğunu öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avukat beyanının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tabancasını temizlerken silah arkadaşını vurup şehit eden uzman çavuşun cezası belli oldu
Şehit Uzman Çavuş Emrah Erkan
Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis cezası
Şehit Uzman Çavuş Emrah Erkan
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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabancasını temizlerken silah arkadaşını vurmuştu! O uzman çavuşun cezası netleşti - Son Dakika

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