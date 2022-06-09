Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2021'de, Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlerken silah arkadaşı Emrah Erkan'ı (26) şehit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldızbaş hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Yıldızbaş, arkadaşını silahını temizlerken kazayla vurduğunu öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.
Avukat beyanının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Son Dakika › Güncel › Tabancasını temizlerken silah arkadaşını vurmuştu! O uzman çavuşun cezası netleşti - Son Dakika