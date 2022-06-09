Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Yıldızbaş, arkadaşını silahını temizlerken kazayla vurduğunu öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tabancasını temizlerken silah arkadaşını vurmuştu! O uzman çavuşun cezası netleşti - Son Dakika

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