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Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi - Son Dakika

Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi

13.06.2021 13:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği eşi Aysel Kara yaşamını yitirdi. Süleyman Kara gözaltına alınırken, olayın silahı temizlerken kazara meydana geldiğini ileri sürdü.

Dün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde muhtar Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, iddiaya göre kazara ateş aldı.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan kurşun Süleyman Kara'nın karşısında duran eşi Aysel Kara'nın sağ göğüs kısmına isabet etti. Süleyman Kara durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysel Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysel Kara doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süleyman Kara ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Kara adliyeye sevk edildi.

Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi

Süleyman Kara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi - Son Dakika


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