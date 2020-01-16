Tabancayla ateş açınca polisi kazara yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika
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Tabancayla ateş açınca polisi kazara yaralayan şüpheli adliyede

7 saat önce

Samsun'da meydana gelen olayda tabancayla ateş açınca kazara polis memurunu bacağından yaralayan bir kişi polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Tabancayla ateş açınca polisi kazara yaralayan şüpheli adliyede, System.String[]

Samsun'da meydana gelen olayda tabancayla ateş açınca kazara polis memurunu bacağından yaralayan bir kişi polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barın önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan bar çalışanı B.Ç. (22) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.Ç. tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın olduğu bar önünde inceleme yaparken bu sırada iş yeri çalışanı ile bara gelen müşteri arasında anlaşmazlık çıktı ve arbede yaşandı. Bu sırada polisler olay büyümesin diye müdahale ederken M.K. (39) adlı şahsın ruhsatlı tabancayla ateş açması sonucu olay yerinde bulunan polis memuru V.K.(40) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan V.K. tedavi altına alınırken, M.K. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.


Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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