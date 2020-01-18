Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu - Son Dakika

Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi tabancayla ayaklarından ve sırtından vurularak yaralandı.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi tabancayla ayaklarından ve sırtından vurularak yaralandı.


Olay, saat 06.00 sıralarında Beyşehir- Seydişehir yolu üzerindeki Genek deposu mevkisindeki Atatürk Ormanı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde bir gazinoda şef olarak çalışan 37 yaşındaki M.İ., iddiaya göre kendisini olayın meydana geldiği mevkiye çağıran bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, vurulduğunu cep telefonuyla ulaştığı arkadaşlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtı ve ayaklarına 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen M.İ. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı M.İ.'nin, polise verdiği ifadesinde, kendisini vuran şahsın adını polise verdiği belirtildi. Plakası belirlenen araçla kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı kar örtüsüyle kaplı orman yolu üzerinde inceleme yaparken 5 boş kovan buldu. Yaralı şahıs, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Seydişehir, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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