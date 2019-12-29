Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü - Son Dakika

Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü

6 saat önce

DİYARBAKIR'da evlerinde tabancayla vurulan 4 yaşındaki Hasan Hanilci, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü, System.String[]

DİYARBAKIR'da evlerinde tabancayla vurulan 4 yaşındaki Hasan Hanilci, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam merkez Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hanilci evde tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde kalan küçük Hasan'ı ailesi, evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hasan Hanilci, buradan da ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak küçük Hasan, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

Hasan Hanilci'nin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, evde inceleme yapan polisler biri kurusıkı 2 tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Hasan Hanilci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:29 Kaynak: DHA
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