Son Dakika Haberleri: Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)
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Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)

21 dakika önce

HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Devlet Hastanesi, Merkez Efendi, Şehzadeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:24 Kaynak: DHA
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