Tabancayla kendini vuran şahıs yaralandı - Son Dakika
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Tabancayla kendini vuran şahıs yaralandı

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tabanca ile kendini vuran şahıs tedavi altına alındı.

Tabancayla kendini vuran şahıs yaralandı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tabanca ile kendini vuran şahıs tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesi Filiz sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda bir kişi, iddiaya göre tabanca ile kendine ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak bulunan şahıs, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği ikamette inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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