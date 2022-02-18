TABANCAYLA KENDİNİ YARALADI, ANNESİ 'KAR YAĞDIRDIN BAŞIMA' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

Antalya'da işleri bozulunca eşinden ayrılan Vefa Ö. (35), tabancasını omzuna dayayıp ateşledi.

Yaralanan Vefa Ö. ambulansla hastaneye götürülürken, olay yerine gelen anne Hasibe Ö., Kar yağdırdın başıma oğlum diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokakta, Vefa Ö.'ye ait işyerinde meydana geldi. Dekorasyon işleri yapan Vefa Ö.'nün işleri kötü gidince eşiyle ayrıldı. Bu yüzden bunalıma giren Vefa Ö., tabancasını sol omzuna dayayıp, tetiğe bastı. Kan içinde kalan Vefa Ö.'yü görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Vefa Ö. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı haber alıp işyerine gelen anne Hasibe Ö., sinir krizi geçirdi. Çevredekiler tarafından sakinleştiren anne Hasibe Ö., Kar yağdırdın başıma oğlum diye gözyaşı döktü.