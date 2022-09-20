Tabancayla öldürdüğü komşusunun eşinden duruşmada özür diledi - Son Dakika
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Tabancayla öldürdüğü komşusunun eşinden duruşmada özür diledi

20.09.2022 15:50
Tabancayla öldürdüğü komşusunun eşinden duruşmada özür diledi

İZMİR'de, aralarında husumet olan komşusu Adem Ateş'i (38) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kemal Yıldız (51) ile babası tutuksuz sanık Kazım Yıldız'ın (71) yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşandı.

İZMİR'de, aralarında husumet olan komşusu Adem Ateş'i (38) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kemal Yıldız (51) ile babası tutuksuz sanık Kazım Yıldız'ın (71) yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşandı. Adem Ateş'in eşi Senem Ateş, kendisinden özür dileyen Kemal Yıldız'a, "Sakın benden özür dileme. Bu işi yapacağını öğleden önce bize söylemiştin. Sen bu cinayeti tasarlamıştın" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 4 Ocak'ta, Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız, çocuk gürültüsü nedeniyle tartıştı. Taraflar, emniyete gidip birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. Ateş, iddiaya göre, Yıldız'ı dışarı çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurdu. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

SANIĞIN OĞLU, TANIK OLARAK DİNLENDİSanıkların yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Yılmaz, Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yıldız'ın oğlu B.Y., tanık olarak dinlendi. Silahın arbede sırasında patladığını iddia eden B.Y., "Babamla evdeyken kapının zili çaldı. Babam balkondan aşağı baktığında Adem Ateş ona küfredip aşağı çağırdı. Babam arabayı çekmek için aşağı indi. Doğrudan arabaya yöneldi. Adem Ateş küfretmeye devam etti. Babamın arkasından yürümeye başladı sonra itip kakmaya başladı. Gözü dönmüştü. Babam belindeki silahı gösterince silaha hamle yaptı. Silah o sırada patladı. Babam, vurulduğunu anlayınca çevredekilere ambulansı aramalarını söyledi" dedi.EŞTEN 'ÖZÜR' TEPKİSİTanığın ardından söz alan sanık Yıldız'ın "Ben hiçbir canlıya zarar veremem. Ailesinden özür diliyorum" dediği anda Ateş'in eşi Senem Ateş, tepki gösterdi. Ateş, "Sakın benden özür dileme. Bu işi yapacağını öğleden önce bize söylemiştin. Sen bu cinayeti tasarlamıştın" dedi.Gerginliğin ardından heyet, ara kararını açıkladı. Yıldız'ın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

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Kaynak: DHA

Kemal Yıldız, Kazım Yıldız, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabancayla öldürdüğü komşusunun eşinden duruşmada özür diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tabancayla öldürdüğü komşusunun eşinden duruşmada özür diledi - Son Dakika
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