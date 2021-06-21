Tabancayla öldürene 15 yıl, yardım eden 3 kardeşine 6 yıl 3'er ay hapis - Son Dakika

Samsun'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan 1 kişi 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kendisine yardım ettiği iddia edilen 3 kardeşine de 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 25 Mart 2020 akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen bir araçla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adem M.'nin (40) tabancayla ateş açması sonucu Onur Yıldız (30) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Onur Yıldız, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Onur Yıldız olaydan 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan Adem M. ve yanında bulunan kardeşleri Ü.M. (31), B.M. (24) ve U.M. (26) 26 Mart 2020 günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adem M. ile kardeşleri hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Adem M. haksız tahrik altında adam öldürmek ve duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan B.M., U.M. ve Ü.M. ise "öldürmeye yardım etmek" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN