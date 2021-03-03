Olay, saat 20.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. B.C. evinde iddiaya göre kendisine ait olan tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada tabanca kazara ateş alınca B.C., bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan B.C. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralı B.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.

Kaynak: DHA

Silah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.