Tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vuran şüpheli tutuklandı

21.06.2022 19:56

Tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vuran şüpheli tutuklandı Uşak'ta evde tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vurarak öldüren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vuran şüpheli tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta evde tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vurarak öldüren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ünalan Mahallesi 1 Nisan Sokak'ta ikamet eden M.Y., tabancayla oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, M.Y.'nin ev arkadaşı İrfan Pekçetin'in kafasına isabet etti. Çevredekilerin ateş sesi ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Pekçetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından Pekçetin'in cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinden kaçan M.Y. ise ekiplerce otogar kavşağında kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli M.Y.'nin verdiği ifadede; tabancayla oynadığı sırada nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde patladığını, çıkan merminin ise yan yatakta uyuyan arkadaşının kafasına isabet ettiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla arkadaşını kafasından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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