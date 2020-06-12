Tabancayla oynarken arkadaşının ölümüne neden olan liselinin 6 yıl hapsi istendi - Son Dakika

İZMİT'te, fotoğraf çektirmek için oynadığı tabancanın ateş alması sonucu arkadaşı Batuhan Demirhan'ın (17) ölümüne neden olan lise öğrencisi T.K. (17) hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. İfadesinde, arkadaşını vurduğu için üzgün olduğunu söyleyen T.K., çocuk mahkemesinde, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kadıköy Mahallesi'nde geçen yıl 21 Aralık günü meydana gelen olayda, Batuhan Demirhan ders çalışmak için arkadaşlarını eve çağırdı. Ders arasında ise babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Daha sonra tabancayı gençlerden T.K. aldı. Ancak T.K.'nin oynadığı tabanca ateş aldı. Merminin isabet ettiği Demirhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan T.K. ise tutuklandı.

Acı olayın ardından, Batuhan'ın ölümünden dakikalar önce, elinde silahla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Batuhan Demirhan'ın elinde silah olan fotoğrafta, T.K.'nin elinde tabanca, bir başka arkadaşlarının elinde bıçak olduğu görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından

T.K. hakkında, 'Taksirle adam öldürme' suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede T.K.'nin, "Batuhan'ın çağırması üzerine arkadaşımız A.B. ile evlerine gittik. Fotoğraf ve video çekimi için Batuhan'ın babasına ait silahla oynuyordum. Bu sırada tabancanın namlusunun nereye baktığını dahi fark etmemiştim. Silah elimdeyken bir anda patladı. Arkadaşımı vurduğum için çok üzgünüm. Herhangi bir kastım yoktu" dediği ifadesine de yer verildi. T.K.'nin tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde oynadığı tabancanın ateşlenmesi sonucu Batuhan Demirhan'ın hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, dava açılmaya yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

ÇOCUK MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Kocaeli Çocuk Mahkemesi iddianameyi kabul etti. T.K.'nin yargılanmasına 10 Aralık günü Kocaeli Çocuk Mahkemesi'nde başlanacak.