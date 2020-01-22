Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu - Son Dakika
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Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu

29 dakika önce

ADANA'da, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından yaralanan Selahattin B. (25), hastanede tedaviye alındı.

Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu, System.String[]

ADANA'da, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından yaralanan Selahattin B. (25), hastanede tedaviye alındı. Olay sırasında Selahattin B.'nin yanında bulunan kız kardeşi Sinem B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte ailece çalıştırdıkları bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre belindeki tabancayı çıkartıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Selahattin B.'nin başına isabet etti. Yaralanan Selahattin B., yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan Sinem B.'yi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Delil toplama çalışması yapan polis, tabancaya detaylı inceleme yapmak için el koydu.


Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:53 Kaynak: DHA
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