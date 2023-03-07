TABANCAYLA VURDUĞU ARKADAŞI ÖLDÜ; 'EMNİYETİ KAPALI ZANNEDİYORDUM' DEDİ - Son Dakika
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TABANCAYLA VURDUĞU ARKADAŞI ÖLDÜ; 'EMNİYETİ KAPALI ZANNEDİYORDUM' DEDİ

07.03.2023 10:15

ADANA'da otomobilde oturan Furkan Pirinci (19), ruhsatsız tabancasını göstermek için önce yanındaki kuzeni Mustafa Pirinci'ye (23), ardından da arka koltuktaki arkadaşı Fırat Bolkan'a (21) doğrultup, tetiğe bastı.

ADANA'da otomobilde oturan Furkan Pirinci (19), ruhsatsız tabancasını göstermek için önce yanındaki kuzeni Mustafa Pirinci'ye (23), ardından da arka koltuktaki arkadaşı Fırat Bolkan'a (21) doğrultup, tetiğe bastı. Şüpheliler, tabancanın ateş almasıyla başından vurulan Bolkan'ı, hastaneye bırakıp kaçtı. Bolkan hayatını kaybederken, operasyonla yakalanan Fırat Pirinci, ifadesinde, Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum. İsteyerek vurmadım dedi.

Olay, 4 Mart günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Pirinci, kuzeni Mustafa Pirinci ile birlikte arkadaşları Fırat Bolkan'ın yanına gitti. Otomobilde oturan Furkan Pirinci, evden getirdiği ruhsatsız tabancayı, kuzeni ve arkadaşına gösterdi. Pirinci, tabancayı önce kuzenine ardından da arka koltukta oturan Bolkan'a doğrultup, tetiğe bastı. Birden ateş alan silahtan çıkan kurşun, Bolkan'ın başına isabet etti. Şüpheliler, Bolkan'ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne bıraktıktan sonra kaçtı. Ameliyata alınan Bolkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Furkan Pirinci, ifadesinde, Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum. İsteyerek vurmadım dedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Pirinci ile kuzeni Mustafa Pirinci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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