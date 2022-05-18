Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı

18.05.2022 12:04

Karaman'da Mehmet K. isimli şahıs, tabanca ile şaka yaptığı sırada arkadaşını sağ bacağından vurdu. Gözaltına alınan Mehmet K., hafif yaralanan arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.

Karaman'da iki arkadaşın silahla şakası kötü bitti. Kasap Mehmet K. (36), dükkanına gelen arkadaşı Tansu Keser'i (36) tabanca ile sağ bacağından vurdu. Keser, tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Mehmet K., arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

TABANCAYLA ŞAKALAŞMA KÖTÜ BİTTİ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 41 Sokak üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Tansu Keser, arkadaşı Mehmet K.'nın kasap dükkanına geldi. Mehmet K., arkadaşı Tansu Keser'e tabancasını gösterdiği sırada şakalaşmaya başladı. Mehmet K.'nın elinde bulunan tabanca ateş aldı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Tansu Keser'i ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tansu Keser, burada yapılan tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMADAN İŞLEM

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mehmet K., arkadaşı Tansu Keser'in şikayetçi olmaması üzerine savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet K.,'ya 'ruhsatsız silah bulundurma' ve '6136 Sayılı Silahlı ve Bıçaklı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı - Son Dakika
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