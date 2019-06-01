Son Dakika Haberleri: Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu

1 saat önce

Rusya'da genç kız sosyal medya hesabında paylaşmak için tabancayı kafasına dayayıp selfie çekerken yanlışlıkla kendisini vurdu.

Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu, System.String[]
Rusya'da genç kız sosyal medya hesabında paylaşmak için tabancayı kafasına dayayıp selfie çekerken yanlışlıkla kendisini vurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Moskova Bilgi Teknolojileri Kolejinde eğitim gören genç bir kız sosyal medya hesabında paylaşmak için farklı fotoğraflar çekmeye çalıştı. Moskova'da bulunan Erivan Caddesi'nde arkadaşıyla vakit geçiren genç kız daha sonra arkadaşının üniversitesine gitmesinden sonra yalnız kaldı. Arkadaşı ise evde defterinin kalıp kapladığını sormak için kızı aradı. Çekmeceleri araştıran kız arkadaşına defteri bulamadığını söyledi. Defteri aradığı sırada çekmecede silah gören genç kız bu silahla selfie çekmek istedi. Genç kız silahla birkaç fotoğraf çektikten sonra son olarak silahı kafasına doğrulttu. Bu sırada silah patlayınca genç kız yere yığıldı.

Hastaneye kaldırıldı tedavi altına alındı

Arkadaşı ise yine genç kızı arayınca ulaşamadı. Telefonuna cevap vermeyen genç kızın başına bir şey geldiğinden şüphelenen arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. Eve ulaşan polisler genç kızın yere yığılı ve vurulmuş şekilde görünce ambulansı aradı. Ambulans tarafından genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde merminin kızın kafa tasını sıyırdığı ve yaşadığını açıkladı. Kızın hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu Not bırakıp nehre atladığı zannediliyordu! Genç kadının akılalmaz oyunu ortaya çıktı LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü 2 yıl önce boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:09:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tabancayla selfie çeken kız kendisini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]