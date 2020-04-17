Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi - Son Dakika

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İnfaz yasası üç suçta cezaları artırdı

Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak

Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı

Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik