Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi - Son Dakika

Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, aşkına karşılık vermediği için Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala için cenaze namazı kılındı. Öğlen vakti Fındıklı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Gamze Pala'nın kız kardeşleri Tülay Pala, Sahra Gül Odabaş ve Fatma Serdaroğlu'nun yanı sıra; Fındıklı Kaymakamı İbrahim Güneş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu ile vatandaşlar katıldı. Cenazede koronavirüs tedbirleri kapsamında cami alanına alınan az sayıda kişi, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Cenazede Gamze Pala'nın ablası Fatma Serdaroğlu ve Tülay Pala gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Gamze Pala'nın cenazesi Merkez Mahallesi'ndeki Tahiroğlu Mezarlığı'da toprağa verildi.