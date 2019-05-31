Cani koca eşini önce tabancayla yaraladı, sonra hızını alamayıp arabayla çarptı
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Adana'da bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini önce tabancayla vurdu, daha sonra arabayla çarparak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:16 Kaynak: İHA
Adana'da bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, arabayla çarparak yaraladı. Eşini hastaneye götüren koca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Mehmet K. ile Hacer K. (34) çifti sokak ortasında tartışıp kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle Mehmet K. tabanca ile karısı Hacer K.'yı ayağından yaraladı. Mehmet K. kendilerini ayırmaya çalışan oğullarını da darp etti. Öfkesini yenemeyen Mehmet K. ardından bindiği hafif ticari aracıyla da karısına çarptı.
Mehmet K. daha sonra eşini arabaya bindirerek Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı kadın tedavi altına alınırken Mehmet K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı. - ADANA
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