Tabancayla vurulan berber kalfası kurtarılamadı - Son Dakika

Adana'da bir gün önce tıraş ettiği müşteri tarafından vurulan berber kalfası kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. İddiaya göre, dün berber kalfası Aytekin K.'ya tıraş olan bir kişi bu sabah berbere gelip tabanca ile ateş etti. Başı ile göğsünden tabancayla vurularak ağır yaralanan Aytekin K., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aytekin K.'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Aytekin K.'yı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptı. - ADANA