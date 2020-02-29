Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar - Son Dakika

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar

6 saat önce

BURSA'da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan Elif Aydın (25), hastanede tedaviye alındı.

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar, System.String[]

BURSA'da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan Elif Aydın (25), hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen takside bulunan Elif Aydın, yola atıldı. Taksi bölgeden uzaklaşırken, diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Elif Aydın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi. Ekipler taksinin plaka ve sürücüsünün tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.


Elif Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnsan kaçakçısı: 20 yıldır bu işi yapıyorum, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim
Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]