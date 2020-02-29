Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2) - Son Dakika

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2)

7 saat önce

TAKSİDEN YOLA ATILAN ELİF KURTARILAMADI, KATİL ZANLISI EŞİ ÇIKTIBursa'da tabancayla göğsünden vurulmuş halde taksiden yola atılan Elif Aydın, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar (2), System.String[]

TAKSİDEN YOLA ATILAN ELİF KURTARILAMADI, KATİL ZANLISI EŞİ ÇIKTI

Bursa'da tabancayla göğsünden vurulmuş halde taksiden yola atılan Elif Aydın, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı kavşaktaki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda Elif'in yaralı halde yola atıldığı taksinin plakası belirlendi. Taksiciler ile Elif'in yakınlarının bilgisine de vuran polis, genç kadını boşanma aşamasında olduğu taksi şoförü eşi Hüseyin Ömer Aydın'ın (28) vurduğunu tespit etti. Aydın, çalıştığı taksi durağında gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Hüseyin Ömer Aydın'ın genç kadını konuşma bahanesiyle aldığı takside vurduğu tespit edildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Elif Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
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