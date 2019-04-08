Tabancayla Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

Samsun'da bir kişi, tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi, tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, Samsun'un Ladik ilçesi İbi Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Can (36) kafasından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Yunus Can'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Can'ın kendini mi vurduğu yoksa başkası tarafından mı vurulduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayın Biraderini Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı

Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı

KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi

Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti