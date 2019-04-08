Tabancayla Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu
1 saat önce
Samsun'da bir kişi, tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.
Samsun'da bir kişi, tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Ladik ilçesi İbi Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Can (36) kafasından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Yunus Can'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Can'ın kendini mi vurduğu yoksa başkası tarafından mı vurulduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:32 Kaynak: İHA
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