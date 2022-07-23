Mardin'de 4 saldırgan, önünü kestikleri kişiyi önce silahla vurup ardından taşla ezdi

Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak'ta dün akşam saatlerinde otomobille gelen bir grup, ismi öğrenilemeyen kişinin önünü kesip tabancayla ateş etti. Yaralanan kişi, bir süre kaçtıktan sonra yere düştü.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

4 kişilik grup yanına geldikleri yaralının yüzüne tabanca kabzası ve taşla defalarca vurup, tekmeleyerek öldüresiye dövdü. Bir süre sonra şüpheliler bölgeden ayrıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.