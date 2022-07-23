Mardin'de 4 saldırgan, önünü kestikleri kişiyi önce silahla vurup ardından taşla ezdi - Son Dakika
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Mardin'de 4 saldırgan, önünü kestikleri kişiyi önce silahla vurup ardından taşla ezdi

23.07.2022 13:24

Nusaybin ilçesinde dehşet dakikaları yaşandı. 4 kişilik grup, önünü kesip tabancayla yaraladıkları kişiyi silahın kabzası ve taşlarla öldüresiye dövdü. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak'ta dün akşam saatlerinde otomobille gelen bir grup, ismi öğrenilemeyen kişinin önünü kesip tabancayla ateş etti. Yaralanan kişi, bir süre kaçtıktan sonra yere düştü.

Mardin'de dehşet dakikaları! Önünü kestikleri kişiyi taşla öldüresiye dövdüler

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

4 kişilik grup yanına geldikleri yaralının yüzüne tabanca kabzası ve taşla defalarca vurup, tekmeleyerek öldüresiye dövdü. Bir süre sonra şüpheliler bölgeden ayrıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de dehşet dakikaları! Önünü kestikleri kişiyi taşla öldüresiye dövdüler

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı Mardin'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 4 saldırgan, önünü kestikleri kişiyi önce silahla vurup ardından taşla ezdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de 4 saldırgan, önünü kestikleri kişiyi önce silahla vurup ardından taşla ezdi - Son Dakika
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