Tabancayla yaralanan kişinin üzerinden hastanede 'uyuşturucu' çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabancayla yaralanan kişinin üzerinden hastanede 'uyuşturucu' çıktı - Son Dakika

Tabancayla yaralanan kişinin üzerinden hastanede 'uyuşturucu' çıktı

54 dakika önce

BURSA'da, Kadir D. (23), aralarında husumet bulunan Mertcan F. (24) tarafından bir kafede tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

BURSA'da, Kadir D. (23), aralarında husumet bulunan Mertcan F. (24) tarafından bir kafede tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Seken kurşun, bu sırada kafede bulunan Emre Ç.'ye (17) de isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadir D.'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen, Kadir D. ile Mertcan F., Şüheda Caddesi üzerinde bulunan bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Mertcan F., Kadir D.'ye bir el ateş ederek bacağından yaraladı. Kadir D.'nin bacağını sıyıran kurşun sekerek, bu sırada arkadaşlarıyla birlikte kafede oturan Emre Ç.'nin de sol ayak topuğuna isabet etti. Olay sonrası iki kişi de kanlar içinde yerde kalırken Mertcan F., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı. Öte yandan, üst araması da yapılan yaralılardan Kadir D.'nin üzerinden bir miktar da uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri, iki kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçan Mertcan F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tabancayla yaralanan kişinin üzerinden hastanede 'uyuşturucu' çıktı

Yıldırım, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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